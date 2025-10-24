Fonction publique : plus de 68.000 départs à la retraite prévus entre 2025 et 2029

Les départs à la retraite prévus pour la période 2025-2029 se chiffrent à 68.418 fonctionnaires, selon le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2026.

Ces départs concernent essentiellement les départements de l’Éducation nationale (26.175 fonctionnaires), de l’Intérieur (15.617), de la Santé (6.064), de l’Enseignement supérieur (4.938), de la Justice (2.196) et de l’Économie et des Finances (1.975), précise ce rapport qui cite les données de la Caisse marocaine des retraites.

Dans l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur, les départs prévus pour les cinq prochaines années représentent 13,9% et 18,6% de l’effectif actuel des deux départements, précise la même source.

S’agissant de l’Intérieur, de la Santé et de la Protection sociale, de la Justice, ainsi que de l’Économie et des Finances, les départs à la retraite constituent respectivement, 12,1%, 9,8%, 14,5% et 9,7% de l’effectif des fonctionnaires civils de chacun de ces départements.