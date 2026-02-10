Essaouira dans le Top 10 mondial des destinations pour les retraités français pour 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Essaouira, destination touristique de premier plan à l’échelle internationale, s’est classée parmi les dix meilleures destinations mondiales pour les retraités français en 2026, selon le classement annuel établi par le site spécialisé « Retraite sans Frontières ».

Dans son palmarès des lieux privilégiés pour l’expatriation des seniors français, la plateforme a placé la Cité des Alizés au 10e rang mondial, un classement qui recense les destinations où il fait bon vivre « heureux et en paix » et qui confirme l’attractivité continue du Maroc auprès des retraités internationaux, aux côtés de destinations européennes et tropicales.

« La plus séduisante ville du littoral marocain nous offre le charme de ses ruelles, ses maisons blanches aux volets bleus, son port de pêche avec ses chalutiers en bois aux couleurs vives, son puissant rempart crénelé, sa médina avec les marchés aux poissons, aux épices, aux tissu », souligne « Retraite sans Frontières ».

« Ajoutons enfin une longue plage de sable fin qui s’étale sur plusieurs kilomètres au sud de la ville. Souvent balayée par les alizés, elle bénéficie toute l’année d’un climat relativement tempéré », relève la même source.

Cette distinction intervient alors que les préférences des retraités s’orientent de plus en plus vers des destinations alliant authenticité et bien-être, Essaouira figurant dans un classement dominé cette année par l’île grecque de Paros, suivie de Tavira au Portugal et de Trou aux Biches à l’île Maurice.

Par ailleurs, le Maroc s’est hissé à la 5e position du top 10 des pays les plus attractifs pour la retraite, derrière la Thaïlande, la Grèce, l’Espagne et le Portugal.

« Le Maroc dispose de très nombreux arguments, notamment la proximité géographique, un coût de la vie abordable, la langue française largement pratiquée, la légendaire hospitalité des Marocains, une fiscalité avantageuse, un climat méditerranéen marqué par des hivers doux ainsi qu’une grande richesse du patrimoine culturel et architectural », précise la même source.

Ce classement résulte d’un travail de compilation de statistiques publiques et privées portant sur douze critères jugés déterminants par les retraités envisageant de s’installer à l’étranger, dont le coût de la vie, l’immobilier, le climat, la qualité des soins médicaux, la gastronomie, l’environnement naturel, le patrimoine culturel, les sports et loisirs, la sécurité, l’intégration, l’accessibilité et les infrastructures, complété par les avis de correspondants retraités français établis à l’étranger.

S.L.