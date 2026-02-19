Habib Beye prend les rênes de l’OM

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international sénégalais, Habib Beye, a été nommé entraineur de l’Olympique de Marseille (OM) jusqu’en 2027, une semaine après le départ du technicien italien Roberto De Zerbi, a annoncé jeudi le club de Ligue 1.

Dans un communiqué, le club phocéen a indiqué que le nouveau coach « aura pour objectifs une place sur le podium de la Ligue 1 et la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée ».

Ancien joueur et capitaine de l’OM avec qui il a disputé 174 matches entre 2003 et 2007, Beye (45 sélections) sera aux commandes de son premier match dès vendredi en Ligue 1 face au Stade Brestois.

« Le choix d’Habib Beye s’inscrit dans la volonté de recruter un technicien doté du leadership pour prendre en main un groupe qui doit être remobilisé après une période sportive compliquée », a affirmé le directeur sportif, Mehdi Benatia, lors de la cérémonie de présentation du nouvel entraineur.

Les Marseillais sont quatrièmes au classement de Ligue 1 à cinq points de l’OL qu’ils retrouvent le 1er mars prochain. Ils sont aussi toujours engagés en Coupe de France, avec un match décisif face à Toulouse en quarts de finale le 4 mars.

Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, avait refusé récemment la démission de M. Benatia qu’il souhaite maintenir à son poste « jusqu’à la fin de la saison afin d’atteindre les objectifs sportifs ».

S.L.