Habib Beye pressenti pour entraîner l’OM

Selon les informations du journaliste Romain Molina, relayées sur sa page Facebook, Habib Beye est pressenti pour prendre les rênes de l’Olympique de Marseille, en remplacement de Roberto De Zerbi.

Ancien international sénégalais reconverti entraîneur après une carrière de consultant, Beye continue de s’imposer progressivement dans le paysage des coachs. Son profil, alliant exigence tactique, discours moderne et leadership affirmé, aurait séduit les dirigeants marseillais, désireux d’insuffler une nouvelle dynamique au projet sportif.

Cette possible nomination interviendrait quelques semaines seulement après son départ du Stade Rennais, où son passage, bien que bref, n’est pas passé inaperçu en Ligue 1. À Marseille, l’envergure du défi serait tout autre : pression populaire, ambitions européennes et quête de stabilité sportive composent un environnement aussi passionné qu’exigeant.

Dans un contexte où l’OM cherche à retrouver de la constance et à relancer ses ambitions nationales et continentales, le choix de Beye s’apparenterait à un pari audacieux. Un pari sur l’avenir, misant sur un entraîneur en pleine construction mais doté d’un fort potentiel.

