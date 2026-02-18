Walid Regragui dans le viseur de l’OM ? Le vrai du faux

Plusieurs rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Walid Regragui serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour prendre les rênes de l’équipe, en remplacement de Roberto De Zerbi. Ces informations attestent également que le sélectionneur du Maroc aurait été suggéré par le directeur sportif du club phocéen, Mehdi Benatia.

Contactée par Le Site info, une source responsable a assuré qu’ «il s’agit, à ce stade, d’un simple intérêt, ce qui est tout à fait légitime». «Il est naturel que des clubs ou des sélections s’intéressent au profil du technicien marocain, au regard de son parcours et de ses résultats», indique-t-on.

Toutefois, souligne-t-on, Walid Regragui demeure pleinement engagé avec la sélection marocaine. «Le sélectionneur respecte son contrat avec la Fédération Royale Marocaine de Football, laquelle, de son côté, réaffirme sa confiance et son attachement au projet commun liant les deux parties», tranche notre source.

Elle insiste également sur le professionnalisme du technicien, conscient de ses responsabilités. « Tout ce qui circule actuellement relève davantage de la spéculation », déclare-t-elle, rappelant qu’à ce jour, la seule certitude est que Walid Regragui est toujours le sélectionneur du Maroc.

