Al Ahly tourne la page Achraf Dari et prépare l’arrivée de Youssef Belammari

Al Ahly est parvenu à un accord avec Achraf Dari pour une résiliation à l’amiable de son contrat, afin de pouvoir inscrire Youssef Belammari sur ses listes locale et africaine.

Selon le quotidien égyptien Al-Ahram, le club a trouvé un terrain d’entente avec le joueur et son agent pour mettre fin à leur collaboration d’un commun accord, après l’éloignement du défenseur de l’équipe première en raison de ses blessures à répétition ces derniers mois.

La même source indique qu’Al Ahly n’est pas parvenu à lui trouver un club en Europe, tandis que le joueur a décliné l’idée d’un transfert vers un autre club égyptien. Cette décision s’inscrit dans la volonté d’Al Ahly de libérer une place d’étranger afin d’enregistrer un nouveau joueur, en l’occurrence le Rajaoui Youssef Belammari, attendu ce soir à l’aéroport international du Caire.

Toujours selon Al-Ahram, Belammari effectuera sa première séance d’entraînement jeudi avec sa nouvelle équipe et figurera sur la liste des joueurs convoqués pour le match face aux Young Africans, en Ligue des champions.

H.M.