Incidents au Caire : la CAF ouvre une enquête après Al Ahly-AS FAR

Le choc de la Ligue des champions entre Al Ahly et l’AS FAR, tenu dimanche au stade du Caire, a été marqué par de graves incidents.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un score nul (0-0), des débordements ont éclaté dans les tribunes. Plusieurs supporters du club égyptien ont lancé des projectiles, notamment des bouteilles d’eau et divers objets, en direction des joueurs marocains. L’ailier de l’AS FAR, Ahmed Hammoudan, aurait été touché à la main après avoir reçu un projectile en provenance des gradins.

Face à cette situation, la direction du club marocain a fermement condamné ces comportements antisportifs, jugés dangereux pour l’intégrité physique des joueurs. L’AS FAR a également annoncé avoir saisi officiellement la CAF afin que les mesures nécessaires soient prises.

Ces incidents surviennent dans un climat déjà tendu entre les deux formations. Lors du match aller disputé à Rabat, l’AS FAR avait été lourdement sanctionné par la CAF pour des faits similaires impliquant ses supporters et avait écopé de deux matchs à huis clos ainsi que d’une amende de 100.000 dollars.

Ce lundi, la CAF, de son côté, a réagi à travers un communiqué annonçant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’Al Ahly. Les regards sont désormais tournés vers l’instance continentale, dans l’attente des sanctions éventuelles qui pourraient être prononcées.