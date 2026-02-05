Pourquoi Achraf Dari n’a finalement pas rejoint le FC Zurich

Le nom d’Achraf Dari a récemment été associé à plusieurs clubs suisses à l’occasion du mercato hivernal. Selon des médias spécialisés dans les transferts, plusieurs formations, dont le FC Zurich, Lugano et les Young Boys, auraient manifesté leur intérêt pour l’ancien joueur du Wydad de Casablanca. Saint-Étienne aurait également suivi de près la situation du défenseur marocain.

Face à ces informations, Thomas Bickel, directeur du recrutement du FC Zurich, a tenu à clarifier la position de son club. Dans une déclaration accordée à Le Site info Sport, il a confirmé que le joueur figurait bien parmi les profils étudiés.

« Nous avons analysé Achraf Dari comme une option et les retours à son sujet étaient positifs. Toutefois, nous avons finalement choisi de recruter un autre défenseur central », a-t-il expliqué.

De son côté, le père d’Achraf Dari avait précédemment indiqué que son fils souhaite retrouver le football européen, après avoir été écarté des plans de l’entraîneur d’Al Ahly. Les prochains jours pourraient ainsi s’avérer décisifs pour l’avenir du défenseur marocain, dont la destination demeure encore incertaine.

S.L.