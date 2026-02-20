Le Nouveau Renault Master désormais disponible à la commande au Maroc

Commercialisé au Maroc depuis 2003, Renault Master s’est imposé comme un modèle incontournable, avec plus de 25 000 unités vendues à ce jour. Véritable référence de la gamme utilitaire, il est particulièrement apprécié des professionnels pour sa robustesse, sa polyvalence et son efficience.

Design : plus de style sans compromis sur les fonctionnalités

Une métamorphose de la face avant pour plus de robustesse :

Doté d’un design entièrement revisité, nouveau Renault Master gagne en présence et en robustesse grâce à une face avant plus expressive et plus dynamique. Parmi les principales évolutions :

Une nouvelle calandre verticalisée ;

La signature lumineuse en forme de C (C-Shape), désormais de série, emblème de l’identité Renault ;

Une ligne de capot rehaussée ;

Un renfort du pare-chocs et des ailes avant.

Le contraste entre la verticalité de la calandre et l’horizontalité du capot confère à Nouveau Master une allure affirmée et puissante. La grille chromée en forme de guidon, accompagnée de bandeaux chromés supplémentaires, ajoute une touche de sophistication et d’élégance à l’ensemble du design avant.

Un design intérieur sublimé :

Nouveau Renault Master adopte désormais les codes du véhicule particulier. Son intérieur monte en gamme grâce à des matériaux de meilleure qualité, plus foncés et moins brillants, offrant une ambiance plus moderne et valorisante. Les designers ont opté pour des lignes plus horizontales, simples et épurées. Élégant tout en restant fonctionnel, il propose désormais :

Une nouvelle planche de bord entièrement repensée, intégrant de vastes rangements ouverts ou fermés ;

Des inserts chromés sur les aérateurs, les commandes de climatisation et le nouveau volant ;

Un pommeau de levier de vitesses noir cerclé de chrome ;

Une nouvelle sellerie à la conception plus technique ;

Un tableau de bord doté d’un écran numérique TFT de 3,5 pouces ;

Une intégration totale de l’écran de navigation au centre de la planche de bord, quel que soit le système multimédia choisi.

Motorisations

Véhicule le plus efficient de sa catégorie avec sa conception « Aerovan » avec un SCx réduit de 20 %, nouveau Master sera disponible en deux motorisations Diesel Blue dCi, en boîte manuelle, avec des puissances de 130 ch pour la traction et 150 ch pour la propulsion. Elles proposent de forts gains en consommation (- 1,5 l/100 km en moyenne), ainsi qu’en émissions de CO2 (- 39 g/km), ce qui permet de rester sous les 200 g/km.

Dimensions et charges utiles

Nouveau Renault Master repousse les standards du véhicule utilitaire avec un volume utile exceptionnel, allant de 11 m³ à 17 m³, idéal pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Grâce à une conception optimisée, l’espace de chargement offre une polyvalence maximale, adaptée à tous les usages. À cette capacité remarquable s’ajoute une charge utile pouvant atteindre jusqu’à 1 983 kg, faisant du Master l’un des utilitaires les plus performants de sa catégorie. Robustesse, efficacité et fonctionnalité : nouveau Master s’impose comme l’allié incontournable des professionnels à la recherche d’un véhicule fiable et capable d’en faire toujours plus.

Montée en gamme & tarifs

Nouveau Renault Master, fourgon de nouvelle génération, s’impose comme une référence du segment en matière de consommation, d’innovation et d’équipements. Il sera proposé au Maroc en quatre dimensions, afin de répondre à une grande diversité d’usages professionnels.

Tarifs

Dimensions Transmission Motorisation Prix HT L2H2 Traction Diesel 2,0 Blue dCi 130 ch 279 000 dhs L3H2 Traction Diesel 2,0 Blue dCi 130 ch 290 000 dhs L3H3 Traction Diesel 2,0 Blue dCi 130 ch 298 000 dhs L4H3 Propulsion Diesel 2,0 Blue dCi 150 ch 325 000 dhs

Annexes :

Equipements :

Sécurité et Aide à la conduite :

ABS, AFU, ESC, HSA, 2 airbags

Régulateur- Limiteur de vitesse

Aide de démarrage en côte

Allumage automatique des phares

Projecteurs avant et arrière-full LED Pure Vision

Roue de secours

Confort :

Lève vitres avant électriques impulsionnel

Siège conducteur réglable en hauteur

Accoudoir

Volant TEP

Multimédia :

Radio avec connectivité Bluetooth

Design :

Ambiance intérieure Noire et Gris

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Jantes acier 16 » + enjoliveurs

En option :

Pack vitrage

Climatisation automatique

Pack écran : écran + radar + caméra

Porte gauche coulissante

Feux antibrouillards

RENAULT, PIONNIER DE LA MOBILITE ELECTRIQUE

Marque historique de la mobilité, leader de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des véhicules innovants. Avec le plan stratégique « Renaulution », dévoilé en janvier 2021, la marque dessine une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Elle entend incarner la modernité et l’innovation dans les services technologiques, énergétiques et de mobilité – dans l’industrie automobile et au-delà. Ainsi, Renault ambitionne d’atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe.

Véritable alternative aux véhicules thermiques, la gamme E-TECH complète l’offre d’électrification de la gamme Renault avec une gamme de véhicules économiques et polyvalents dans leur utilisation au quotidien.

Au Maroc, Renault est présent depuis plus de 95 ans et est un acteur majeur dans le marché de l’automobile national. Renault a marqué le paysage automobile à travers des modèles iconiques. Renault s’appuie sur le réseau commercial le plus étendu du Royaume, avec ses 90 points de ventes et services.