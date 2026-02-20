Accor confirme sa solidité en 2025

Accor affiche une nouvelle fois des performances solides en 2025, avec des indicateurs clés conformes aux prévisions, malgré un environnement difficile et une base de cAccor résultats 2025omparaison élevée. Cette résilience renforce la confiance du Groupe dans sa stratégie et permet de réaffirmer les objectifs à moyen terme présentés lors du Capital Market Day 2023.

Une performance solide en 2025, conforme aux prévisions

Indicateurs financiers conformes ou supérieurs aux prévisions annuelles et à moyen-terme, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique défavorable.

Croissance du RevPAR une nouvelle fois supérieure aux prévisions (+4,2 % par rapport à 2024), grâce à la diversification géographique et à la performance exceptionnelle du 4ème trimestre (+7 %).

Chiffre d’affaires de 5 639 M€, soit +4,5 % par rapport à 2024 à taux de change

Excédent brut d’exploitation courant de 1 201 M€, un record pour la troisième année consécutive, la division Luxe et Lifestyle enregistrant une croissance solide de son EBE courant à taux de change constant (+20 %).

Poursuite du développement du réseau, en croissance de 3,7 % sur l’exercice 2025, conformément aux prévisions, avec un renforcement à deux chiffres du pipeline (+10,3 %).

Annonce d’un nouveau programme de rachat d’actions pour 2026 dans la continuité des 743 M€ redistribués aux actionnaires en 2025.

Un environnement de marché qui reste porteur

Le nombre de voyageurs dans le monde dépasse désormais celui de 2019, la reprise en Asie-Pacifique (APAC) étant bien engagée.

Les consommateurs continuent de privilégier le voyage, l’augmentation des dépenses touristiques résistant à la persistance de l’inflation.

Bien que le Groupe soit optimiste pour l’avenir, la prudence reste de mise face à un environnement macroéconomique et géopolitique complexe.

Déploiement rapide de notre stratégie de croissance ambitieuse

La stratégie de fidélité entre dans une nouvelle phase : désormais mature, le programme apporte une contribution significative au CA et à l’EBE.

Développement rapide des axes de croissance fondés sur les nouvelles technologies et l’IA, par exemple l’intégration de l’application ALL Accor dans ChatGPT en janvier dernier.

Accélération de la croissance nette du parc hôtelier.

Focalisation sur l’optimisation de l’efficacité du modèle opérationnel, de plus en plus tourné vers la franchise dans les marchés matures, et sur l’atteinte des objectifs d’amélioration des marges.

L’accent mis sur les talents et le rôle d’ascenseur social que joue Accor restent les clés de la réussite dans un secteur centré sur l’humain.

Un engagement inébranlable en faveur du développement durable et d’une hospitalité à impact positif, garants de la prospérité à long terme du Groupe et des communautés au sein desquelles il opère. 57 % des hôtels éco-certifiés, dépassant l’objectif initial de 55 % fixé pour l’exercice Réduction de 5 % de l’intensité de la consommation d’eau, dépassant l’objectif de 4 % pour 2025.



CHIFFRES CLES 2025

5 639 M€ C’est le chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 4,5 % à taux de change constants par rapport à 2024, avec une activité très dynamique au 4ème trimestre 2025. +4,2 % RevPAR en hausse de 4,2 % par rapport à 2024, grâce à la diversification géographique et à la performance exceptionnelle du 4ème trimestre 2025 (+7 %). +3,7 % C’est la croissance nette du parc hôtelier sur l’exercice 2025, en ligne avec les prévisions, et un pipeline en croissance de + 10,3 % (tiré en particulier par la division Premium, Milieu de gamme et Économique). 1 428 M€ Représentent les revenus Management & Franchise (M&F) en augmentation de 5,9 % à taux de change constants par rapport à 2024. 1 201 M€ C’est l’Excédent Brut d’Exploitation courant (EBE) établissant un nouveau record.

PARC HÔTELIER AU 31/12/2025