Botola: découvrez le programme de la 13ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La 13e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, dont le coup d’envoi est prévu vendredi, sera l’occasion pour le quatuor de tête de s’accaparer le fauteuil de leader, tandis que la ville de Rabat sera le théâtre d’un solide derby qui mettra aux prises l’Union Touarga (UTS) et l’AS FAR.

Ainsi, le Maghreb Fès, premier au classement avec 20 unités, sera en déplacement à Rabat pour affronter l’Union Yaacoub El Mansour, qui pointe à une inconfortable 14e position avec 7 points, avec l’objectif de creuser l’écart sur ses voisins de palier au classement sans pour autant négliger un éventuel sursaut de l’équipe de la capitale qui va mettre sur la table toutes ses cartes pour tenter de sauver sa saison.

Le Wydad Casablanca, co-leader (20 pts) qui va reprendre la compétition locale après un périple triomphant en Coupe de la CAF et une qualification pour les quarts de cette compétition, sera l’hôte de l’Olympique Dcheira (7e, 15 pts), une équipe difficile à battre et qui a montré sa capacité à donner du fil à retordre à ses adversaires. Le WAC devra capitaliser sur sa bonne prestation continentale pour lui donner un prolongement en Botola et faire ainsi la différence.

Le Raja Casablanca (1er, 20 pts) a, quant à lui, en ligne de mire les trois points de la victoire face à l’Ittihad Tanger (9e, 12 pts), qui tentera de son côté de panser ses plaies après avoir perdu à domicile face à l’Olympique Dcheira le week-end dernier.

Le COD Meknès, sur un nuage après une saison exceptionnelle jusqu’ici en championnat, ponctuée par une première place avec 20 points au compteur, jouera contre l’Olympic Safi, lanterne rouge avec 5 points, qui tentera de se rattraper en championnat local et montrer sa capacité à remonter la pente, lui qui a signé une belle performance après une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF pour sa première participation à ces joutes.

La 13e journée sera ponctuée par un derby de la capitale qui opposera l’AS FAR (5e, 18 pts), qualifiée en quart de finale de la Ligue des champions africaine, à son voisin de l’Union Touarga, embourbée en 15e position avec 7 unités, un derby qui sera âprement disputé. Les Tourouguis mettront sûrement les bouchées doubles afin de sortir indemnes de ce face à face pour éviter de sombrer davantage en zone de relégation.

Dans les autres matchs au menu de cette journée, le Kawkab Marrakech (12e, 9 pts) jouera contre le Difaa El Jadida, confortable 6e avec 16 points, tandis que la Renaissance Berkane (8e, 14 pts), championne en titre, croisera le fer avec le FUS Rabat (12e, 9 pts).

La Renaissance Zemamra, 11e avec 11 points, accueillera le Hassania Agadir (8e, 14 pts) avec en ligne de mire une victoire lui permettant d’intégrer le Top 10 de Botola.

S.L.