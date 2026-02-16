Botola : le Raja en zone de turbulences

Jawad Ziyat, président du Raja Club Athletic, tiendra une réunion avec Sebastian Sommacal, directeur sportif du club, puis avec Fadlu Davids, entraîneur de l’équipe, afin d’examiner les derniers résultats en Botola Pro.

La réunion se tient ce lundi à l’Académie du Raja de Bouskoura et sera consacrée à l’analyse du récent match nul face à Union Yaacoub El Mansour, comptant pour la 12ᵉ journée. Ce résultat a suscité la colère des supporters, d’autant plus qu’il intervient une semaine après la défaite contre le CODM Meknès, et que ce nul face à un club promu en première division a été concédé à domicile.

Cette réunion s’inscrit dans une démarche habituelle, le président Ziyat ayant pris l’habitude d’organiser ce type de rencontres après presque chaque match du Raja, en présence du directeur sportif, afin d’identifier les dysfonctionnements et tenter d’y remédier.

Des voix se sont élevées pour réclamer le départ de l’entraîneur Fadlu Davids après le nul contre l’Union Yaacoub El Mansour. Toutefois, Ziyat préfère temporiser et éviter de tomber dans le piège du changement constant d’entraîneurs, une situation déjà vécue par le Raja la saison passée, durant laquelle cinq techniciens se sont succédé à la tête de l’équipe.

Le club casablancais recevra dimanche prochain l’Ittihad Tanger au Stade Mohammed V de Casablanca à 22h, pour le compte de la 13ᵉ journée.