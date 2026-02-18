C1: Le Club Bruges arrache le nul face à l’Atlético Madrid (3-3)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Club Bruges a arraché le nul (3-3) sur sa pelouse face à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, en barrage aller de la Ligue des Champions.

Les Madrilènes ont rapidement pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Julian Alvarez (8e), après recours à la VAR par l’arbitre suédois Glenn Nyberg.

Dominateurs en fin de première période, les hommes de Diego Simeone ont doublé la mise dans le temps additionnel (45+4) sur corner grâce à Ademola Lookman.

Au retour des vestiaires, l’Atlético de Madrid a subi la réaction belge. Raphael Onyedika a réduit l’écart en reprenant un ballon repoussé dans la surface (52e), un but validé après visionnage vidéo (54e). Nicolo Tresoldi a ensuite égalisé d’une reprise précise sur un centre de Mamadou Diakhon (60e), relançant totalement la rencontre.

Les Colchoneros ont repris l’avantage à la 79e minute sur un but contre son camp malheureux de Joel Ordonez, déviant dans ses propres filets une offensive adverse (3-2). Mais les Brugeois n’ont pas renoncé, Christos Tzolis a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel (90e) scellant le score à 3-3.

Les deux équipes se quittent ainsi sur un match nul spectaculaire, où tout sera à jouer au Metropolitano dans une semaine.