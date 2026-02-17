Liga: le Real Madrid nouveau leader après la défaite du Barça

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a concédé une deuxième défaite en l’espace d’une semaine lundi sur la pelouse du Gérone FC (2-1), laissant son grand rival, le Real Madrid, reprendre seul les commandes de la Liga.

Déjà lourdement battus jeudi par l’Atlético de Madrid (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Blaugrana, désormais deuxièmes avec deux points de retard sur les Madrilènes (60 points), ont une nouvelle fois trébuché face à leur voisin catalan, pourtant 12e au classement (29 points).

Dominateur mais inefficace, le Barça a notamment manqué une occasion en or juste avant la pause, lorsque le jeune prodige Lamine Yamal a vu son penalty repoussé par le poteau (45e+2). Les hommes de Hans Flick ont finalement ouvert le score au retour des vestiaires grâce à une tête du défenseur Pau Cubarsí, à la réception d’un centre précis de Jules Koundé (60e, 0-1).

Longtemps impérial, le gardien barcelonais Joan García a maintenu son équipe à flot avec plusieurs interventions décisives, mais il a fini par céder deux minutes plus tard face à Thomas Lemar, auteur de l’égalisation (62e, 1-1).

Alors que les Catalans poussaient pour reprendre l’avantage et réclamaient une faute préalable sur Koundé, Fran Beltrán a finalement offert la victoire aux siens en fin de rencontre, douchant les espoirs barcelonais et relançant totalement la course au titre (87e, 2-1).

S.L.