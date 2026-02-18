Botola : victoire de la RS Berkane sur la Renaissance de Zemamra (2-1)

La Renaissance de Berkane s’est imposée sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1, mercredi en match de mise à jour de la 6e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Oussama Lamlioui (81e) et Youssef Mihri (90e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que les locaux ont réduit le score sur un but d’Abdelhak Assal, contre son propre camp (90+3e). La Renaissance de Zemamra a joué à dix dès la demi-heure de jeu, après l’expulsion de Marouane Moujeddou.

Grâce à cette victoire, la RSB rejoint le Hassania Agadir à la huitième place avec 14 points, récoltés en sept matches. La Renaissance de Zemamra est 11e avec 11 unités.