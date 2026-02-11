Super Ligue: accord entre le Real Madrid et l’UEFA

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid CF et l’UEFA ont annoncé, mercredi, avoir conclu un accord de principe visant à mettre fin à leur différend lié au projet de Super Ligue européenne, affirmant agir « pour le bien du football européen ».

Dans des communiqués distincts, les deux parties indiquent que cet accord, conclu en coordination avec l’European Football Clubs (EFC), permettra également de régler les contentieux juridiques en cours relatifs à la Super Ligue, une fois les principes convenus dûment mis en œuvre.

Le club madrilène, dont le président Florentino Pérez figurait parmi les principaux défenseurs du projet, ainsi que son promoteur A22 Sports Management, avaient envisagé d’engager des poursuites judiciaires contre l’UEFA, réclamant plus de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts pour le préjudice estimé subi après l’abandon du projet en 2021.

Le projet de Superligue, dont le but était de concurrencer la Ligue des champions, avait été lancé en 2021 avec comme leaders le Real, le FC Barcelone, la Juventus Turin et six clubs anglais. Mais il avait très vite implosé en raison de l’opposition farouche des supporters outre-Manche et de plusieurs chefs d’État et de gouvernements européens.

La Juve avait également lâché le projet en 2024 avant que le Barça ne laisse le Real seul en se retirant de la Superligue samedi dernier.

La cour d’appel de Madrid avait pourtant confirmé l’an dernier que l’UEFA avait « abusé de sa position dominante » en tentant d’empêcher la création de cette compétition concurrente à la Ligue des champions en 2021.

S.L.