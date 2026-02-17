Brahim Diaz sur les tablettes du PSG ?

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper un nouveau grand coup lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Brahim Díaz, avec l’objectif de renforcer son animation offensive.

D’après les informations du site espagnol Fichajes, les dirigeants parisiens travaillent sérieusement sur ce dossier. L’option privilégiée serait celle d’un prêt assorti avec option d’achat, accompagné de bonus liés aux performances du joueur et à son temps de jeu, afin de convaincre le Real Madrid de laisser filer son attaquant.

En manque de minutes cette saison dans un effectif madrilène particulièrement concurrentiel, Díaz pourrait se montrer réceptif à l’idée de relever un nouveau défi. Polyvalent, capable d’évoluer sur plusieurs positions en attaque, à l’aise dans les petits espaces et doté d’une qualité de dribble reconnue, le joueur correspondrait parfaitement au profil recherché par Luis Enrique.

L’entraîneur espagnol connaît d’ailleurs bien Brahim Díaz, puisqu’il lui avait offert sa première sélection avec l’Espagne en 2021, avant que le joueur ne choisisse finalement de défendre les couleurs du Maroc. Une collaboration à Paris pourrait ainsi représenter une opportunité de relance au plus haut niveau, loin de l’ombre du Santiago Bernabéu.

Si ce transfert venait à se concrétiser, Brahim Díaz retrouverait également dans la capitale française son compatriote et coéquipier en sélection marocaine, Achraf Hakimi.