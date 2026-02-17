OM: la démission de Mehdi Benatia refusée !

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille (OM), Frank McCourt, a indiqué avoir refusé la démission du directeur sportif du club Mahdi Benatia, qu’il souhaite maintenir à son poste « jusqu’à la fin de la saison ».

Dans un communiqué en réaction à l’annonce de la démission de l’ancien international marocain, McCourt a s’est dit « déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’OM afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours ».

Abordant le rôle du président du club, Pablo Longoria, le propriétaire américain du club a souligné que le rôle de ce dernier « devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’OM au sein des instances françaises et notamment européennes.

Le directeur sportif avait annoncé dimanche dernier sa démission quatre jours après le départ de l’entraineur Roberto De Zerbi.

Engagé avec le club marseillais depuis novembre 2023, M. Benatia a assuré que « le projet avance » malgré les récentes déconvenues, affirmant « une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément ».

S.L.