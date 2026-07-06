Changements climatiques : séance annuelle à la Chambre des conseillers mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des conseillers tiendra, mercredi, une séance plénière annuelle consacrée à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi qu’au niveau de préparation des différents intervenants pour y faire face.

« Le président de la Chambre des conseillers informe l’ensemble des conseillers que, conformément aux dispositions de l’article 101 de la Constitution, la Chambre tiendra, le mercredi 8 juillet 2026 à 10h30, sa séance plénière annuelle dédiée à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques et au niveau de préparation des différents intervenants pour y faire face », souligne un communiqué de la Chambre.