Défense décimée: quelles options pour Walid Regragui ?

Les supporters marocains attendent avec impatience les changements à venir au sein de la sélection nationale lors des deux matchs amicaux programmés fin mars, en particulier au niveau du secteur défensif.

Le sélectionneur national Walid Regragui s’apprête, en effet, à procéder à plusieurs ajustements en défense, en raison des blessures de Romain Saïss et de Nayef Aguerd, mais aussi du manque de garanties offertes par les solutions actuellement disponibles.

Regragui envisage ainsi d’opérer des changements importants au poste de défenseur central, notamment avec le retour de Chadi Riad à la compétition après une longue absence, ainsi que l’émergence du jeune Ismaïl Baâouf, sacré champion du monde avec la sélection marocaine U20.

Nayef Aguerd souffre de nouveau de la même blessure récurrente qui l’a déjà handicapé à plusieurs reprises depuis son passage à West Ham United, et se trouve actuellement éloigné des terrains avec l’Olympique de Marseille. De son côté, Chadi Riad a retrouvé progressivement le rythme avec Crystal Palace. Il a disputé 14 minutes face à Chelsea le 25 janvier, puis 61 minutes contre Nottingham Forest le 1er février, avant de rester sur le banc lors de la dernière rencontre face à Brighton.

Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Walid Regragui avait tenté l’option Jawad El Yamiq en défense centrale lors du deuxième match contre le Mali, en remplacement de Saïss, blessé dès la rencontre d’ouverture face aux Comores. Il avait ensuite rapidement opté pour Adam Masina, aligné comme titulaire jusqu’à la fin de la compétition. Ce dernier avait toutefois contracté une blessure en finale face au Sénégal, avant de résilier son contrat à l’amiable avec Torino quelques jours plus tard.

À environ quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les supporters marocains affichent une vive inquiétude quant à la solidité de l’axe défensif des Lions de l’Atlas.

N.M.