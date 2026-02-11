Ligue 1 : le Ramadan au cœur des discussions

À l’approche du mois sacré du Ramadan, la question de l’adaptation des joueurs devient centrale dans les championnats du monde arabe. En Arabie saoudite, Christophe Galtier, récemment nommé entraîneur de Neom SC, a été interrogé sur cette période particulière, qui impacte le rythme de vie et la préparation sportive.

Habitué à évoluer dans cette région, le technicien français a rappelé qu’il vivait son troisième Ramadan dans le monde arabe. « C’est mon troisième Ramadan dans la région, après deux ans au Qatar. Je tiens à féliciter la communauté musulmane pour ce mois sacré », a-t-il déclaré.

Conscient des exigences physiques imposées par le jeûne, Christophe Galtier insiste sur la nécessité d’adapter le travail du groupe afin de préserver la performance tout en respectant la dimension spirituelle du moment. « Durant le Ramadan, nous chercherons à trouver un équilibre physique et mental », a-t-il expliqué. Cette gestion passe par des ajustements dans la préparation, la récupération et l’intensité des séances d’entraînement.

L’entraîneur français a également salué la collaboration des instances du championnat saoudien, qui ont pris en compte cette période dans la programmation des rencontres. « La Ligue s’est également montrée coopérative pour programmer les matchs après l’iftar », a-t-il ajouté. Une organisation qui permet aux joueurs de disputer les matchs dans de meilleures conditions, après la rupture du jeûne.