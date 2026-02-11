Humilié par le PSG, l’OM se sépare de De Zerbi

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille a annoncé, mercredi, le départ de son entraineur italien Roberto De Zerbi, après une série de résultats négatifs en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Dans un communiqué, le club phocéen a indiqué avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec M. De Zerbi « d’un commun accord », évoquant une décision « prise au terme d’une réflexion approfondie pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ».

Le départ de l’entraineur de l’OM, en poste depuis l’été 2024, intervient suite à l’élimination en Ligue des champions après une défaite face à Bruges (0-3) fin janvier, et surtout le revers cuisant (5-0) concédé dimanche dernier contre son rival traditionnel, le Paris Saint-Germain, en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

L’entraineur et la direction du club ont dû parvenir à un arrangement dès lors que son contrat courait jusqu’en juin 2027. A cet égard, l’OM devra s’activer pour trouver un successeur au coach italien pour présider aux commandes de l’équipe première pour le reste de la saison, qui affrontera Strasbourg samedi prochain en Ligue 1.