La panenka de Mbappé au cœur des débats (VIDEOS)

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, est revenu sur l’incident impliquant le Français Kylian Mbappé et l’international marocain Brahim Díaz, lors du match disputé samedi entre le Real Madrid et Villarreal.

Évoquant la célébration de Mbappé avec Diaz après le penalty transformé par le Français d’une panenka, Arbeloa a déclaré à la presse :

« L’essentiel, c’est que les joueurs restent soudés. On l’a vu avec Brahim. J’ai trouvé un groupe formidable, composé de jeunes joueurs dotés d’une mentalité saine, unis par des liens forts, qui travaillent ensemble et se soutiennent en permanence. »

Le technicien espagnol a également souligné que Mbappé avait choisi cette manière de marquer et de célébrer avec Diaz en signe de solidarité et de soutien envers ce dernier, à la suite de l’épisode vécu lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Brahim Díaz a bien pris part à la rencontre de samedi, mais son apport est resté limité en raison de son entrée tardive en jeu en tant que remplaçant.

Kylian Mbappé auteur d’une panenka sous les yeux de Brahim Diaz ⚽️ 🗣️ @FredVerdier : « Je trouve que c’est un acte purement narcissique. Il doit être au centre, tout doit tourner autour de lui. C’est un soleil. » ☀️#EDS pic.twitter.com/jJkJsnQBE7 — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) January 25, 2026