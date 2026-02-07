Real Madrid: un autre joueur rejoint l’infirmerie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Rodrygo Goes, est touché par une tendinose de l’ischio-jambier droit, a annoncé vendredi le club madrilène.

« À l’issue des examens effectués aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid, une tendinose de l’ischio-jambier de la jambe droite a été diagnostiquée chez notre joueur Rodrygo », a précisé le club sur son site officiel.

Le joueur avait manqué les deux dernières séances d’entraînement en raison de douleurs persistantes ressenties ces derniers jours.

Selon la presse espagnole, cette blessure devrait néanmoins l’écarter des terrains pour une période estimée à une dizaine de jours, avec un possible retour à l’occasion du déplacement à Osasuna, prévu le 21 février.

Rodrygo sera en revanche absent du barrage d’accès aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, dont le match aller est programmé le 17 février, en raison d’une suspension. L’attaquant brésilien a écopé de deux matches de suspension de la part de la Commission d’éthique, de contrôle et de discipline de l’UEFA.

Le Real Madrid, qui se rend à Valence dimanche soir, devra également composer sans Vinicius Junior, suspendu, ni Jude Bellingham, blessé à la cuisse gauche. Le club madrilène occupe actuellement la deuxième place de la Liga, à un point du FC Barcelone, leader du championnat.

S.L