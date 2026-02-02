Blessure de Bellingham: le verdict est tombé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain anglais du Real Madrid Jude Bellingham, sorti sur blessure dimanche lors de la victoire en Liga face au Rayo Vallecano (2-1), souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

« À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Jude Bellingham par les services médicaux du Real Madrid, une blessure du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée », a précisé le club madrilène dans un communiqué, sans indiquer la durée exacte de son indisponibilité.

Selon la presse espagnole, l’international anglais de 22 ans devrait observer environ un mois d’arrêt. Il est d’ores et déjà forfait pour les prochaines échéances du Real Madrid, notamment la double confrontation face au Benfica Lisbonne en barrages de la Ligue des champions (17 et 25 février).

Titulaire dimanche lors du succès arraché dans la douleur contre le Rayo, scellé par un penalty de Kylian Mbappé dans le temps additionnel, Bellingham avait dû quitter la pelouse dès la 10e minute, victime d’une blessure survenue sans contact lors d’un appel en profondeur.

Lors de la rencontre, Vinícius Junior a écopé de son cinquième carton jaune de la saison à la 82e minute, à l’issue d’un échange avec un joueur du Rayo Vallecano.

Cet avertissement, synonyme de suspension automatique, privera l’attaquant brésilien du prochain match de Liga du Real Madrid, prévu au stade de Mestalla à Valence.