Dates, heures, lieux… tout savoir sur les deux prochains matchs amicaux du Maroc

La Sélection nationale marocaine « A » disputera deux matchs amicaux face à l’Équateur et au Paraguay, dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la 23ᵉ édition de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA.

Le premier rendez-vous aura lieu vendredi 27 mars 2026, contre la sélection équatorienne, au stade Riyadh Air Metropolitano de Madrid en Espagne, avec un coup d’envoi prévu à 21h15.

Le deuxième match amical est programmé mardi 31 mars 2026, face au Paraguay, au stade Bollaert-Delelis de Lens en France, à partir de 20h00.

Ces rencontres permettront aux Lions de l’Atlas d’affiner leur préparation avant le Mondial, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

