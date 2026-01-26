Tennis. Coupe Davis : les billets de Maroc-Colombie à partir de 200 DH

Casablanca s’apprête à renouer avec l’une des pages les plus marquantes de son histoire sportive. Après plus de vingt ans d’absence, la Coupe Davis, compétition mythique du tennis mondial, fait son grand retour à Casablanca à l’occasion d’un match à haute intensité opposant le Maroc à la Colombie dans le cadre du barrage pour l’accession au Groupe 1 mondial.

Les 7 et 8 février prochains, l’USM Tennis Club de Casablanca sera le théâtre de ce rendez-vous majeur, chargé d’émotion, d’enjeu et de fierté nationale. Dans une arène chauffé à blanc par 2000 supporters marocains, ce duel promet bien plus qu’un simple match de haut niveau.

LA RENAISSANCE D’UNE LÉGENDE À CASABLANCA

Le choix de Casablanca pour accueillir cette confrontation n’est pas anodin ; il marque la fin de plus de vingt ans d’absence de la Coupe Davis dans la capitale économique. Pour le Maroc, ce retour ravive le souvenir impérissable de l’année 2003, date de la dernière rencontre disputée en ces lieux.

À l’époque, l’équipe marocaine avait signé une victoire retentissante (3-2) face à la Grande-Bretagne lors d’un barrage du groupe mondial, un exploit gravé dans la mémoire collective.

En réinvestissant l’USM Tennis Club, la Fédération Royale Marocaine de Tennis offre aux passionnés l’opportunité unique de revivre la ferveur des grands jours et de reconnecter le public casablancais avec l’élite de la discipline.

UN DÉFI SPORTIF MAJEUR SOUS LE CAPITANAT DE HICHAM ARAZI

L’enjeu sportif face à la Colombie est immense. Dans ce rendez-vous décisif, la sélection nationale s’appuyera sur l’expérience et l’aura de son capitaine, Hicham Arazi.

Figure emblématique du tennis marocain et ancien top mondial, le « magicien » des courts aura pour mission de motiver ses joueurs et d’encadrer la nouvelle génération. Au-delà du leadership sur le banc, cette confrontation s’annonce aussi comme un moment de communion avec le public. Véritable quatrième homme sur le court, les supporters marocains auront un rôle clé à jouer pour porter l’équipe, créer une atmosphère électrique et peser sur le destin de ce duel international.

UNE BILLETTERIE EXCLUSIVE POUR UN ÉVÉNEMENT RARE

Avec une capacité strictement limitée à 2 000 places, la rareté des billets impose une réactivité immédiate de la part des passionnés. La billetterie ouvrira officiellement ce lundi 26 janvier. L’organisation invite le public à réserver ses places dès l’ouverture pour garantir sa présence lors de ce week-end d’exception.

Les 7 et 8 février, Casablanca sera plus que jamais au cœur du jeu. Un rendez-vous historique à ne pas manquer !