Premier but pour En-Nesyri avec Al-Ittihad (VIDEO)

L’attaquant marocain Youssef En-Nesyri a ouvert son compteur de buts avec son nouveau club, Al-Ittihad, en inscrivant le but de l’ouverture du score (1-0) face au club qatari d’Al-Gharafa, lors de la première période de leur rencontre de Ligue des champions asiatique, disputée ce mardi.

Pour son deuxième match avec « Al-Ameed », En-Nesyri a trouvé le chemin des filets après une passe de Muhannad Al-Shanqeeti, seulement trois minutes après le coup d’envoi.

Bien servi à l’intérieur de la surface de réparation, En-Nesyri a repris le ballon en une seule touche pour l’envoyer dans un angle difficile pour le gardien, offrant ainsi un but précoce à Al-Ittihad.

Cette réalisation confirme l’excellente forme technique de l’attaquant marocain, qui a su percer la défense qatarie grâce à un geste de grande classe, plaçant ainsi son équipe en tête.