Les supporters d’Al-Ittihad réservent un accueil chaleureux à Youssef En-Nesyri (VIDEO)

L’ambiance était électrique dans les tribunes du stade d’Al-Ittihad, où Youssef En-Nesyri disputait son premier match sous les couleurs du club. L’attaquant marocain a en effet bénéficié d’un accueil particulièrement chaleureux de la part des supporters qui ont entonné des chants à sa gloire.

« Ya En-Nesyri… Machaallah », ont-il scandé, exprimant ainsi leur admiration pour le joueur qui évoluait dans les rangs de Fenerbahçe avant de rejoindre Al-Ittihad.

Visiblement touché par cette marque d’affection, En-Nesyri a répondu par des applaudissements en direction du public, un geste de reconnaissance qui illustre déjà le lien fort entre le joueur et les supporters d’Al-Ittihad.

D.Y