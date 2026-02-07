Les supporters d’Al-Ittihad réservent un accueil chaleureux à Youssef En-Nesyri (VIDEO)
L’ambiance était électrique dans les tribunes du stade d’Al-Ittihad, où Youssef En-Nesyri disputait son premier match sous les couleurs du club. L’attaquant marocain a en effet bénéficié d’un accueil particulièrement chaleureux de la part des supporters qui ont entonné des chants à sa gloire.
« Ya En-Nesyri… Machaallah », ont-il scandé, exprimant ainsi leur admiration pour le joueur qui évoluait dans les rangs de Fenerbahçe avant de rejoindre Al-Ittihad.
Visiblement touché par cette marque d’affection, En-Nesyri a répondu par des applaudissements en direction du public, un geste de reconnaissance qui illustre déjà le lien fort entre le joueur et les supporters d’Al-Ittihad.
D.Y
🔴 Les supporters d’Al‑Ittihad scandent :
« Ya En‑Nesyri… mashAllah »
En‑Nesyri applaudit le public en retour 🟡⚫️ pic.twitter.com/4fVlOQ8p5r
— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) February 6, 2026