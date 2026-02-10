Sport

Devises vs Dirham : les cours du mardi 10 février 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 février 2026 - 09:51
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 10 février 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3189 – 11,9923

1 DOLLAR U.S.A. 8,67070 – 10,0767

1 DOLLAR CANADIEN 6,39190 – 7,42850

1 LIVRE STERLING 11,8530 – 13,7750

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8530 – 13,7750

1 FRANC SUISSE 11,2990 – 13,1310

1 RIYAL SAOUDIEN 2,31190 – 2,68690

1 DINAR KOWEITIEN 28,2380 – 32,8180

1 DIRHAM E.A.U. 2,36070 – 2,74350

1 RIYAL QATARI 2,37880 – 2,76460

1 DINAR BAHREINI 22,9990 – 26,7290

100 YENS JAPONAIS 5,57600 – 6,48020

1 RIYAL OMANI 22,5210 – 26,1730



