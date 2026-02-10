Sport
Devises vs Dirham : les cours du mardi 10 février 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 10 février 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3189 – 11,9923
1 DOLLAR U.S.A. 8,67070 – 10,0767
1 DOLLAR CANADIEN 6,39190 – 7,42850
1 LIVRE STERLING 11,8530 – 13,7750
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8530 – 13,7750
1 FRANC SUISSE 11,2990 – 13,1310
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31190 – 2,68690
1 DINAR KOWEITIEN 28,2380 – 32,8180
1 DIRHAM E.A.U. 2,36070 – 2,74350
1 RIYAL QATARI 2,37880 – 2,76460
1 DINAR BAHREINI 22,9990 – 26,7290
100 YENS JAPONAIS 5,57600 – 6,48020
1 RIYAL OMANI 22,5210 – 26,1730