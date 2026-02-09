Mercato d’hiver 2026 : les chiffres à retenir

Le mercato hivernal 2026 a battu un nouveau record avec plus de 5.900 transferts réalisés sur le marché mondial, soit une hausse de 3% par rapport au précédent record de l’année dernière (5.799 transactions), selon un communiqué publié jeudi par la Fifa.

Cependant, le montant total des indemnités de transfert a chuté de 18%, s’établissant à 1,9 milliard de dollars, contre 2,35 milliards de dollars en janvier 2025.

Clubs les plus dépensiers

Les clubs anglais restent les plus gros dépensiers avec 363 millions de dollars, malgré une baisse significative par rapport à 2025 (623 millions).

Les clubs italiens occupent la deuxième place (283 millions), tandis que les clubs brésiliens font leur entrée sur le podium (180 millions), notamment grâce au transfert record de Lucas Paqueta, passé de West Ham à Flamengo pour environ 49 millions de dollars.

Les clubs français, confrontés à la crise des droits TV, se classent 5e, derrière les clubs allemands, avec 120 millions de dollars dépensés, soit une baisse de plus de 40% par rapport à l’année précédente (210 millions). Les clubs saoudiens, très actifs l’an dernier (4e, 213 millions), tombent à la 6e place avec 101 millions de dollars, en recul de près de 52%.

Revenus et transferts internationaux

Côté recettes, les clubs français restent en tête avec 218 millions de dollars encaissés, devant les clubs italiens (175 millions USD), brésiliens (155 millions USD), anglais (150 millions USD) et espagnols (139 millions USD). L’âge moyen des joueurs transférés à l’international au cours de cette fenêtre est de 24,9 ans.

Chez les femmes, un nouveau sommet a également été atteint. Pour la première fois, les clubs ont dépensé plus de 10 millions de dollars en transferts internationaux au cours du mois de janvier, ce qui représente une hausse de plus de 85% par rapport au record établi en 2025. Plus de 420 transferts internationaux ont été enregistrés, un chiffre en baisse d’à peine 6% au vu de l’année dernière.

Pour le football féminin, ce sont les clubs anglais qui ont été les plus dépensiers (plus de 5 millions de dollars) et qui ont enregistré le plus grand nombre de transferts entrants.

Le marché marocain en forte croissance sur le plan continental

Le Maroc se distingue par un marché très actif. Les clubs ont enregistré 104 arrivées contre seulement 23 départs, démontrant une volonté d’investir davantage dans de nouveaux joueurs que de vendre. Les dépenses marocaines s’élèvent à 4,21 millions de dollars, presque le double des recettes (2,17 millions).

Le nombre de transferts entrants a plus que doublé (+108%) par rapport à la période précédente, tandis que les transferts sortants ont diminué de 34,3%, confirmant la tendance des clubs à conserver leurs joueurs clés. Ces chiffres placent le Maroc en tête du dynamisme continental sur le mercato hivernal.

Apres ce mercato hivernale mouvementé, quelle sera l’évolution du marché marocain lors du prochain mercato : continueront-ils d’attirer les talents ou privilégieront-ils la stabilité de leurs effectifs ?

