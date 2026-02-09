Tarik Sektioui vers l’Espérance de Tunis ?

L’Espérance de Tunis souhaite recruter Tarik Sektioui, en remplacement de Maher Kanzari, démis de ses fonctions après la défaite concédée dimanche face au Stade Malien en Ligue des champions.

Le site Irm News révèle que l’Espérance place Sektioui en tête de ses priorités et le considère comme le profil idéal pour conduire le projet du club lors de la prochaine phase. Le club tunisien aurait également inscrit le nom du Français Patrice Carteron comme option alternative.

De son côté, un entraîneur très proche de Tarik Sektioui a confié à Le Site info que ce dernier n’a reçu aucune offre de la direction de l’Espérance, qu’il n’a engagé aucune négociation et qu’il reste pleinement engagé dans le contrat qui le lie à la Fédération Royale Marocaine de Football.

A noter que Tarik Sektioui a conduit la sélection marocaine locale à remporter la Coupe d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) en août dernier. En décembre, il a également remporté la Coupe arabe avec l’équipe nationale marocaine A’. Avant cela, il avait décroché la médaille de bronze avec la sélection marocaine U23 lors des Jeux Olympiques de Paris.

