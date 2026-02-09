PSG: Luis Enrique n’écarte pas une possible prolongation au-delà de 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, n’a pas écarté une possible prolongation de son contrat au-delà de 2027, après la large victoire du club parisien contre l’OM (5-0) dimanche en Ligue 1.

« Je suis très content à Paris. Ici c’est Paris ! », a lancé M. Enrique lors de la conférence de presse tenue à l’issue de la rencontre, en réponse à une question sur un probable engagement à long terme du coach espagnol avec le club de la capitale.

Selon le journal sportif L’Equipe, le PSG a entamé dernièrement des discussions pour tenter de faire signer un nouveau contrat jusqu’en 2030 à son entraîneur.

« La direction parisienne espère pouvoir faire signer le nouveau bail à son entraîneur avant le départ en vacances à la fin de la saison », croit savoir le quotidien, relevant que la nouvelle offre de prolongation reflète « la volonté du club de ne pas se laisser exposer à une concurrence très dense ».

En deux ans et demi à la tête du PSG, M. Enrique a réussi à réorienter le projet parisien pour s’imposer au premier rang des clubs européens, en remportant notamment les titres de champion d’Europe, de Supercoupe d’Europe, de Coupe intercontinentale et de Ligue 1 (2024-2025).

Dimanche soir, les hommes de Luis Enrique se sont largement imposés face à l’OM (5-0), la plus large défaite des Marseillais dans un Classique, ouvrant la voie aux Parisiens pour reprendre la tête du Championnat devant Lens.