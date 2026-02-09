Meilleurs joueurs du 21e siècle : Achraf Hakimi dans le top 100

Achraf Hakimi continue de confirmer son statut parmi les meilleurs défenseurs du football mondial. Grâce à ses performances impressionnantes et à sa régularité au plus haut niveau, l’international marocain s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus marquants de sa génération.

La chaîne française Canal+ a récemment dévoilé une liste des 15 meilleurs défenseurs du XXIᵉ siècle, dans laquelle Hakimi occupe la 15ᵉ place, aux côtés de véritables légendes du football.

Ce classement s’inscrit dans un projet plus large mené par une équipe composée de journalistes spécialisés, ainsi que d’anciennes joueuses et joueurs professionnels de renom. Ensemble, ils se sont réunis avec une ambition commune : établir un Top 100 des meilleurs footballeurs entre 2001 et 2025.

La première place revient à l’Espagnol Sergio Ramos, suivi de l’Italien Paolo Maldini et du Brésilien Roberto Carlos. D’autres grands noms apparaissent également dans cette sélection, comme Carles Puyol, Alessandro Nesta, Cafu, Rio Ferdinand, Marcelo ou encore Dani Alves.

En intégrant ce classement historique, Achraf Hakimi rejoint un cercle très fermé des défenseurs les plus influents du siècle.

https://x.com/CanalplusFoot/status/2018731207328936343/photo/1

D.Y