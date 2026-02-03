Fortes pluies : la ville de Kénitra sous l’eau

Ce mardi, de fortes pluies se sont abattues sur la ville de Kénitra, transformant plusieurs quartiers en véritables bassins à ciel ouvert.

Ces précipitations ont provoqué d’importantes inondations, entraînant le blocage de la circulation sur plusieurs axes routiers, au grand dam des automobilistes. De nombreuses habitations ont également été envahies par les eaux, comme en témoignent plusieurs vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, plusieurs voix se sont élevées, appelant les autorités compétentes à intervenir en urgence pour fluidifier le trafic routier et évacuer les habitants résidant dans les zones basses, afin d’éviter tout drame.

Pour rappel, voici les hauteurs de pluie relevées par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) en millimètres de lundi (06H) à mardi (06H):

Tanger: 81

Kénitra: 54

Fnideq: 47

Chefchaouen: 44

Assilah, Ksar El-Kébir et Tanger Port: 42

Larache: 33

Ouazzane: 32

Mdiq: 30

Tetouan: 29

Martil et Oulmes: 27

Ifrane: 26

Salé: 24

Casablanca et Béni Mellal: 19

Sidi Slimane: 18

Rabat: 15

Nouasser, Khénifra et Essaouira-Port: 13

Tit Mellil et Marrakech: 12

Settat, Sefrou et Benslimane: 11

Fès, Safi et Azrou: 10

Essaouira-Aéroport et El Jadida: 09

Meknès: 08

Mohammedia: 07

Taza et Khouribga: 06

Agadir: 05

Tiznit, Ben Guerir et Al Hoceima: 04

Sidi Ifni et Inzegane: 03

Tan-Tan: 02

Taroudant: 01

H.M.