Lions de l’Atlas: des tests sud-américains pour préparer le Mondial

La FRMF poursuit ses négociations avec plusieurs fédérations sud-américaines en vue de programmer deux matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale du mois de mars.

Selon des sources de Le Site info, un accord de principe a été trouvé avec deux sélections sud-américaines pour disputer deux rencontres amicales en Espagne, entre le 23 et le 31 mars.

Les négociations ont concerné le Paraguay, l’Équateur et l’Uruguay, sachant que le Paraguay avait déjà affronté les Lions de l’Atlas avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, lors d’un match amical disputé en Espagne et soldé par un nul vierge.

Le choix de disputer des matchs face à des sélections sud-américaines s’explique par la présence du Maroc aux côtés du Brésil dans le groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les mêmes sources indiquent par ailleurs que la FRMF est à la recherche d’au moins une confrontation face à une sélection européenne lors de la deuxième trêve internationale, prévue début juin, quelques jours avant le coup d’envoi du Mondial. La sélection nationale souhaite ainsi bien se préparer avant de croiser le fer avec l’Ecosse.

