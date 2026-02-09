Laporta démissionne de la présidence du FC Barcelone

Joan Laporta a annoncé, ce lundi, sa démission officielle de la présidence du FC Barcelone, afin de pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles du club, prévues le 15 mars.

Cette décision s’inscrit dans le respect de l’article 42 des statuts du Barça. La démission a été actée lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration tenue ce lundi, au cours de laquelle l’organisation du scrutin a également été officialisée.

Selon le site officiel du club catalan, plusieurs membres du conseil d’administration ont également quitté leurs fonctions pour rejoindre Laporta dans la course électorale.

À la suite de ces départs, un nouveau conseil d’administration intérimaire assurera la gestion du club jusqu’à la fin du mandat actuel, fixée au 30 juin.

Durant cette période de transition, Rafael Yuste prendra la présidence, assisté de Josep Cubells en tant que vice-président et secrétaire, ainsi que d’Alfons Castro au poste de trésorier.

Le FC Barcelone entre ainsi dans une nouvelle phase institutionnelle, à l’approche d’élections qui s’annoncent décisives pour l’avenir du club.

