Mercato : Youssef En-Nesyri à la Juventus, c’est quasiment fait

Le club de la Juventus s’est fortement rapproché de la signature de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri, actuellement à Fenerbahçe, durant le mercato hivernal en cours.

Fabrizio Romano, expert du mercato, a déclaré sur sa chaîne YouTube : « L’accord a déjà été rédigé. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat, ce qui permettra à la Juventus de conserver En-Nesyri également pour la saison prochaine. »

« Nous sommes désormais dans les dernières étapes, après que Marco Otolini, le directeur sportif de la Juventus, ait réussi à rapprocher les positions avec Fenerbahçe lors de son déplacement à Istanbul», ajoute t-il.

« Le format de l’opération sera un prêt avec option d’achat non obligatoire, ce qui est une condition importante pour la Juventus afin d’évaluer l’attaquant durant l’été», note Fabrizio.

Ce dernier a expliqué le montant du prêt n’atteindra pas 4 millions d’euros (un peu moins), et la Juventus prendra en charge le salaire du joueur dans son intégralité.

Il a conclu : « L’option d’achat dans le contrat d’En-Nesyri sera légèrement inférieure à 20 millions d’euros. À l’heure actuelle, la Juventus s’est entendue avec le joueur sur le salaire, et elle est en train de finaliser les détails des commissions avec son agent. Il est possible que le feu vert pour la signature intervienne ce samedi»

Fabrizio Romano a déclaré que la Juventus s’est tournée vers l’attaquant marocain après l’échec des négociations avec Crystal Palace pour recruter Jean-Philippe Mateta, car la Juventus a refusé la formule de prêt avec obligation d’achat imposée par le club anglais, préférant l’option En-Nesyri, qui possède une grande expérience européenne et internationale. »