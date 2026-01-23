Construction de 30 mini-terrains FIFA Arena au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Trente mini-terrains FIFA Arena seront construits et déployés à travers l’ensemble du Royaume du Maroc, en vertu d’un partenariat scellé récemment et qualifié d' »unique, inédit et historique » par l’instance footballistique internationale.

Mini-terrains de football de proximité, durables, sécurisés et accessibles, conçus pour être intégrés dans des lieux de vie clés, notamment les écoles, ces structures seront principalement installés au sein d’établissements scolaires publics, en étroite coordination avec les autorités éducatives nationales et territoriales.

Ils sont programmés en vertu d’une convention signée, dimanche dernier au bureau Afrique de la FIFA, au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé), par MM. Gianni Infantino, président de la FIFA, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et Faris Derrij, directeur de la SBU Mining, représentant de l’OCP Group.

Selon un document de la FIFA, « ce partenariat unique, inédit et historique s’inscrit dans une vision commune visant à renforcer le lien entre sport, éducation et développement social, en mettant le football au service de la jeunesse marocaine ».

Il a pour objectifs d’intégrer durablement la pratique du football dans le cadre scolaire et périscolaire, d’encourager l’activité physique régulière chez les enfants et les jeunes et de promouvoir les valeurs éducatives, citoyennes et sociales du sport.

Ce partenariat est à même de permettre le positionnement du Maroc comme pays pilote du programme FIFA Arena en Afrique, le renforcement de la coopération entre acteurs institutionnels, sportifs et privés, la valorisation internationale du modèle marocain liant sport, éducation et impact social et la création d’un héritage durable au bénéfice des générations futures.

Au même titre, ce partenariat contribuera au renforcement du sport scolaire et de l’éducation par le sport, au développement physique, mental et social des élèves, à la création d’infrastructures sportives pérennes au sein des établissements publics et à la promotion de l’inclusion, de l’égalité des chances et de la cohésion sociale, en plus de l’alignement avec les politiques publiques nationales en matière d’éducation, de jeunesse et de sport.

Le programme FIFA Arena est une initiative mondiale portée par l’instance footballistique internationale, avec comme objectifs de construire plus de 1.000 FIFA Arena à travers le monde, garantir un accès équitable au football pour les enfants et les jeunes, utiliser le sport comme outil d’éducation, d’inclusion sociale, de santé et de cohésion communautaire et de laisser un héritage durable au cœur des communautés locales.