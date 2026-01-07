Lamine Yamal est le joueur le plus cher au monde

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du FC Barcelone Lamine Yamale est valorisé à hauteur de 343 millions d’euros et continue d’être le joueur le plus cher au monde, selon l’Observatoire du football du Centre International d’Étude du Sport (CIES) qui a dévoilé mardi son top 100 mondial des valeurs de transfert.

Yamal devance deux avants-centres qui, bien que plus âgés, enchaînent les buts et les bonnes performances : Erling Haaland (€255m) et Kylian Mbappé (€201m).

Dans le top 10 figurent deux autres joueurs français, Michael Olise (5ème, €137 millions) et Désiré Doué (7ème, €135m). Ce dernier devance de peu son co-équipier au Paris St-Germain João Neves (8ème, €131m). L’Anglais du Real Madrid Jude Bellingham (4ème), l’Allemand de Liverpool Florian Wirtz (6ème), le Turc du Real Madrid Arda Güler (9ème) et l’Espagnol de Barcelone Pedri González (10ème) complètent le top 10.

La plus haute valeur pour un joueur extérieur au big-5 européen a été enregistrée pour le Brésilien de Palmeiras Vitor Roque (€85 millions), devant l’Espagnol de Porto Samu Aghehowa (€76m) et le Portugais du Sporting CP Geovany Quenda (€70m), déjà de propriété de Chelsea.

Le CIES est un centre d’étude indépendant basé à Neuchâtel, en Suisse et spécialisé dans l’analyse statistique du football.