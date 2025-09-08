US Open: revivez le sacre de Carlos Alcaraz (VIDEO)

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagnol Carlos Alcaraz s’est imposé dimanche face au tenant du titre l’Italien Jannik Sinner en finale de l’US Open.

Grâce à cette victoire, le jeune de 22 ans reprendra la place de N.1 mondial au prochain classement ATP.

Déjà vainqueur à New York en 2022, l’Espagnol s’est imposé 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 pour décrocher son sixième titre en Grand Chelem, le deuxième de la saison après Roland-Garros.

Cette rencontre, qui s’est déroulée à Flushing Meadows, a été suivie par le président des Etats Unis, Donald Trump.

S.L.