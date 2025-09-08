Sport
A la Une
US Open: revivez le sacre de Carlos Alcaraz (VIDEO)
Par LeSiteinfo avec MAP
L’Espagnol Carlos Alcaraz s’est imposé dimanche face au tenant du titre l’Italien Jannik Sinner en finale de l’US Open.
Grâce à cette victoire, le jeune de 22 ans reprendra la place de N.1 mondial au prochain classement ATP.
Déjà vainqueur à New York en 2022, l’Espagnol s’est imposé 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 pour décrocher son sixième titre en Grand Chelem, le deuxième de la saison après Roland-Garros.
Cette rencontre, qui s’est déroulée à Flushing Meadows, a été suivie par le président des Etats Unis, Donald Trump.
S.L.