Le message d’espoir d’Achraf Hakimi après la finale (PHOTO)

Le capitaine de l’équipe nationale marocaine, Achraf Hakimi, a publié un message sur son compte Instagram pour exprimer les sentiments profonds qui l’habitent après la cruelle désillusion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et la perte du titre.

Dans sa publication, Hakimi écrit : « Après des jours difficiles passés à essayer de comprendre ce qui s’est produit, j’ai ressenti le besoin d’exprimer ce que j’ai au fond du cœur. »

Il a ensuite adressé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ses efforts considérables en faveur du développement du football marocain, ainsi qu’au président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, et aux supporters marocains pour leur soutien et leur accompagnement sans faille.

« L’équipe nationale marocaine est aujourd’hui une sélection forte, respectée et admirée. Elle reflète l’image d’un pays qui avance avec confiance et montre au monde qu’il mérite pleinement sa place parmi les grandes nations du football», dit-il.

« Chaque séance d’entraînement, chaque match et chaque moment partagé ont incarné des valeurs nobles : le respect, l’humilité et la fierté de représenter la patrie. Nous avons porté le nom du Maroc avec honneur et semé l’espoir dans le cœur de millions de personnes », poursuit Hakimi.

« Cette aventure est loin d’être terminée. Ce que nous avons traversé pose des bases solides pour l’avenir. Avec cet état d’esprit, cette unité et cette ambition, il n’y a aucune limite à ce que cette équipe peut accomplir. L’avenir se construit à partir de ce que nous semons aujourd’hui», conclut le Ballon d’Or africain 2025.