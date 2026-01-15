Sport
A la Une
Les larmes d’Achraf Hakimi après la qualification en finale (VIDEO)
Après la qualification des Lions de l’Atlas en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Achraf Hakimi n’a pas pu retenir ses larmes, laissant libre cours à une émotion intense.
Visiblement touché, le défenseur a exprimé la pression accumulée tout au long de la compétition et la fierté immense de mener le Maroc vers cette finale.
Hakimi, très engagé durant la rencontre, a confirmé son rôle de leader aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Son émotion a profondément marqué les supporters présents dans les tribunes, qui ont salué ce moment de sincérité et de communion avec le public.
À noter que le Maroc affrontera le Sénégal, dimanche prochain, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.
N.M.