Kylian Mbappé apporte son soutien à Achraf Hakimi et Brahim Díaz

Kylian Mbappé est revenu, lundi, sur la finale dramatique de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc après prolongation. Interrogé en conférence de presse, l’attaquant du Real Madrid a exprimé son inquiétude quant à l’impact psychologique de ce dénouement cruel sur les joueurs marocains, en particulier Achraf Hakimi et Brahim Díaz, qu’il côtoie au quotidien.

Le capitaine de l’équipe de France a surtout évoqué la situation de Brahim Díaz, auteur d’un tournoi remarquable mais marqué par son penalty manqué en finale. Selon Mbappé, l’ailier marocain traverse forcément une période très difficile, compte tenu de l’importance historique de cette rencontre et de l’attente immense du public marocain.

Conscient de la pression et de la déception qui accompagnent ce type d’échec, Mbappé a assuré que le Real Madrid ferait bloc autour de son joueur. Il a insisté sur la nécessité de privilégier l’aspect humain avant toute considération sportive, rappelant qu’il avait lui-même vécu des moments similaires au plus haut niveau. L’objectif, a-t-il expliqué, sera d’aider Brahim Díaz à se relever moralement et à retrouver la sérénité, avec le soutien de l’ensemble du groupe madrilène.