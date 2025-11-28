Ligue des champions : l’AS FAR fait match nul contre Al-Ahly (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR a fait match nul avec le club égyptien d’Al-Ahly, 1 but partout, vendredi au Stade Moulay El Hassan à Rabat, en match de la deuxième journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les Militaires ont ouvert le score par le biais de Mohssine Bourika à la 37e minute, alors qu’Al-Ahly a égalisé grâce à Mahmoud Trézéguet (68e).

Avec ce résultat nul, l’AS FAR récolte son premier point en phase de poule. Ce groupe comprend également les clubs tanzanien de Young Africans et algérien de la JS Kabylie.