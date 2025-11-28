Le Raja tranche concernant l’avenir de Youssef Bellamari

A la Une

Les dirigeants du Raja de Casablanca ont tranché concernant l’avenir de Youssef Bellamari, dont le contrat arrive bientôt à terme.

Selon les informations obtenues par Le Site info auprès d’une source au sein du club, la commission sportive du Raja avait soumis une offre intéressante au joueur pour prolonger son contrat. Cependant, Bellamari l’a déclinée, réaffirmant sa volonté de quitter le club.

La même source précise que la commission a finalement décidé de respecter le souhait du joueur, à condition de recevoir une proposition satisfaisante lors du prochain mercato hivernal. L’objectif est de garantir un retour financier et d’éviter un départ libre l’été prochain.

M.A.