Les prix des tomates reculent à l’approche du mois de Ramadan

A quelques semaines du mois sacré de Ramadan, les prix de la tomate ont enregistré une baisse au marché de gros de Casablanca, en raison des conditions climatiques instables.

Selon les informations obtenues par Le Site info, le prix de la tomate au niveau des marchés de gros s’est établi à 4 dirhams le kilo, alors qu’il oscillait auparavant entre 5 et 6 dirhams.

Un professionnel du secteur a indiqué, dans une déclaration accordée à Le Site info, que « les prix de la tomate connaissent actuellement une forte instabilité, en raison des conditions météorologiques que traverse le pays, ce qui entraîne des variations constantes entre baisse et hausse».

Le même intervenant a également prédit une hausse des prix de la tomate et des autres légumes à l’approche du mois de Ramadan, en raison de la forte demande attendue durant cette période.

H.M.