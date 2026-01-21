Midelt: piégé par la neige, un couple secouru après un appel à l’aide (VIDEO)

Les équipes de secours sont parvenues, dans la nuit de mardi, à sauver un homme et son épouse, piégés pendant plus de trois heures par d’importantes chutes de neige sur la route régionale n°704, reliant Bou Azmou à Outerbat, dans la région d’Imilchil, province de Midelt.

Mustapha, le jeune homme pris au piège, a indiqué, dans une déclaration accordée à Le Site info, qu’il avait consulté le bulletin publié par le ministère de l’Équipement et du Transport concernant l’état des routes, lequel signalait que l’axe qu’il empruntait était ouvert à la circulation. Cependant, il s’est soudainement retrouvé bloqué par une tempête de neige aux environs d’Imilchil.

Il a expliqué que l’accumulation de neige l’avait empêché de poursuivre sa route, ce qui l’a poussé à lancer un appel à l’aide via les réseaux sociaux. Cet appel a rapidement suscité une large mobilisation des internautes, permettant sa diffusion à grande échelle jusqu’aux autorités concernées.

Selon la même source, trois heures après le lancement de l’alerte, les équipes de secours ont réussi à localiser le couple et à intervenir sur place, en procédant au déneigement de la route afin de leur porter assistance.

Mustapha a salué les efforts considérables déployés par les équipes de secours et les responsables du ministère de l’Équipement et du Transport, qui ont œuvré avec détermination pour le retrouver.

H.M.