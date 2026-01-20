CAN 2025: prison ferme pour le blogueur algérien qui a uriné dans les tribunes

Le tribunal de première instance de Rabat a rendu, ce lundi, son verdict concernant l’affaire du blogueur algérien, interpellé pour avoir uriné dans les tribunes du stade Moulay El Hassan, lors du match entre l’Algérie et la République démocratique du Congo (RDC), disputé dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Le mis en cause a été condamné à trois mois de prison ferme, assortis d’une amende de 500 dirhams.

Le supporter algérien, dont la vidéo avait provoqué une vive indignation sur la Toile, a été poursuivi pour atteinte à la pudeur.

Cette décision de justice a d’ailleurs été largement saluée sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont estimé qu’elle constituait un message fort en faveur du respect des règles et du civisme dans les enceintes sportives.

