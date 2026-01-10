Egypte-Côte d’Ivoire: où et quand voir le match ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le dernier quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) oppose samedi au Grand stade d’Agadir deux références du football africain, l’Égypte et la Côte d’Ivoire.

Septuples champions d’Afrique, les Pharaons retrouvent les Éléphants, tenants du titre, pour une affiche marquée par de nombreux précédents en phase finale.

L’Égypte a validé son billet pour ce tour en éliminant le Bénin après prolongation (3-1), confirmant sa capacité à gérer les rencontres à élimination directe. Sans miser sur une domination constante dans le jeu, la sélection égyptienne continue de s’appuyer sur son expérience et sa maîtrise des temps forts et faibles, avec un Mohamed Salah régulièrement décisif dans les moments clés.

La Côte d’Ivoire, pour sa part, aborde ce rendez-vous avec le statut de championne en titre après un début de tournoi solide. Les Éléphants chercheront donc à confirmer leur présence parmi les nations majeures du continent.

Les deux équipes se sont affrontées à 21 reprises toutes compétitions confondues. L’avantage global penche en faveur de l’Égypte, qui compte onze victoires contre six pour la Côte d’Ivoire, pour quatre matches nuls. Ces confrontations ont souvent eu lieu dans des contextes à fort enjeu, notamment en Coupe d’Afrique des nations.

Plusieurs rencontres ont marqué l’histoire de la compétition, à commencer par la finale de 2006 remportée par l’Égypte aux tirs au but, ainsi que les duels à élimination directe de 1998 et 2022, également décidés lors de séances de tirs au but.

Les Pharaons avaient aussi dominé la Côte d’Ivoire en demi-finale en 2008, tandis que les Éléphants se sont imposés à d’autres occasions lors des qualifications et des rencontres hors phase finale.

Samedi, ces précédents serviront surtout de référence historique. Dans un quart de finale où la qualification se jouera sur des détails, l’Égypte tentera de s’appuyer sur son expérience des matches couperets, tandis que la Côte d’Ivoire cherchera à défendre sa couronne.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena Max 1, beIN Sports Fr 2, Sport TV 7 et Max Sport 4.

S.L.